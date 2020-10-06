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Ракурс
Виктор Медведчук, фото: Vasily Fedosenko

Российскую вакцину от коронавируса Медведчук испытал на себе

6 окт 2020, 18:21
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Виктор Медведчук, один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», привился российской вакциной от коронавирусной болезни COVID-19.

Политик заявил об этом во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась сегодня, 6 октября, сообщает агентство ТАСС.

Медведук отметил, что также вакцинировались члены его семьи — жена и сын Богдан. По словам политика, прививки были сделаны, когда он в августе находился во временно оккупированном Крыму.

Я эту вакцину проверил на себе, — заявил Медведчук Путину. — И я считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.


Также Медведчук призвал Путина рассмотреть возможность поставки этой вакцины в Украину.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в конце августа заявил, что не будет делать себе прививку от коронавируса российской вакциной.


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