Активні бойові дії в Нагірному Карабаху тривають вже понад тиждень, фото: «ИноСМИ»

https://racurs.ua/ua/n144777-pro-pozyciu-ukrayiny-schodo-karabahu-rozpoviv-kuleba.html

Ракурс

Війна в Нагірному Карабаху перейшла в активну фазу 27 вересня.

Офіційному Києву прикро, що відбулося загострення ситуації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це в інтерв’ю «BBC Україна».

Україна знає, що війна — це насамперед кров, смерть та страждання, а цього завжди хочеться уникнути, — наголосив міністр.

Водночас як країна, частина території котрої окупована в результаті збройного конфлікту, Україна, безумовно, виступає за територіальну цілісність будь-якої держави, незалежно від того, по яку саме йдеться, наголосив Кулеба.

Україна завжди в цьому плані підтримувала Азербайджан, а Азербайджан підтримував Україну, тут немає про що навіть говорити, — додав міністр.



Щодо питання можливого втручання Україні у конфлікт в Нагірному Карабаху шляхом надання допомоги одній із сторін, то, за словами Кулеба, позиція Україна є «дуже простою» — всі мають зосередитися на пошуку мирного врегулювання та не розпалювати емоції, оскільки «на війні достатньо емоцій і без зовнішніх гравців».

Нагадаємо, наприкінці вересня Кулеба озвучив офіційну позицію України щодо Карабаху.