300 млн євро ЄС виділив на термомодернізацію будівель в Україні

https://racurs.ua/ua/n144780-300-mln-ievro-ies-vydilyv-na-termomodernizaciu-budivel-v-ukrayini.html

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300 млн євро Європейський Союз виділив на термомодернізацію громадських будівель — відповідну угоду 6 жовтня у Брюсселі в рамках саміту Україна-ЄС підписали Кабмін та Європейський інвестиційний банк.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов та віце-президент ЄІБ Тереза Червінська поставили свої підписи під цією угодою під час офіційної церемонії, на якій були присутні президент Володимир Зеленський та очільник Європейської ради Шарль Мішель. Церемонію у Фейсбук транслював Офіс президента.

Кошти ЄІБ спрямують на роботи з теплоізоляції дахів, підвалів та стін, встановлення енергоефективних вікон, дверей та скління, використання енергоефективного освітлення і системи регенерування втрат тепла. Також в рамках угоди можуть бути профінансовані ефективні системи конвекційного та водяного опалення, системи регулювання вентиляції та кондиціонування, системи управління енергією будівлі.

Нагадаємо, ЄС також підписав гарантійну угоду про модернізацію «Укрпошти» обсягом у 30 млн євро. Ця угода забезпечить закупівлю сортувального обладнання та створення трьох сортувальних об'єктів, 20 поштових депо у шести містах.