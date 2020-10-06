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ЕС обновит Соглашение об ассоциации с Украиной

ЕС обновит Соглашение об ассоциации с Украиной

6 окт 2020, 20:40
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Европейский Союз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной. Такое решение было принято по итогам двустороннего саммита в Брюсселе 6 октября.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Украина-ЕС, пишет «Европейская правда».

Согласно тексту документа, стороны ожидают «дальнейшего продвижения экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации».

В частности, на саммите во вторник были определены главные направления, которые будут символизировать обновление соглашения:

  • цифровой рынок;

  • защита окружающей среды;

  • борьба с изменениями климата (включая роль Украины в политике Green Deal);

  • финансовое сотрудничество.


Дипломаты уже начали работу над совершенствованием документа. Журналисты также отмечают, что вокруг формулировки пункта об обновлении Соглашения в рамках совместного заявления до последнего момента продолжались споры между украинскими и европейскими дипломатами. В конце концов, в итоговое заявление вошли слова о более глубокой экономической интеграции, на чем и настаивал Киев.

Напомним, 6 октября Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель для участия в 22-м саммите Украина — Европейский Союз. Делегацию ЕС возглавил президент Европейского совета Шарль Мишель. Планировалось, что Киев и Брюссель обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничеству в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19. Также стороны затронут войну с Россией на Донбассе.


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