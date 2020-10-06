Саміт Україна-ЄС — заява Брюсселя щодо Росії

https://racurs.ua/ua/n144783-samit-ukrayina-ies-zayava-brusselya-schodo-rosiyi.html

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Саміт Україна-ЄС 6 жовтня завершився оприлюдненням спільної заяви Києва та Брюсселя, окремий пункт якої було присвячено протидії агресії Росії. На думку експертів, подібних чітких тез щодо опору Кремлю з боку Євросоюзу не лунало вже давно.

Зокрема, у заяві було чітко підтверджена відповідальність Росії за події на Донбасі. Текст заяви оприлюднено на сайті Офісу президента України.

Ми знову закликали Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням, які вона підтримує, і ми залишаємося глибоко стурбованими присутністю російської військової техніки та персоналу на непідконтрольних уряду територіях України… Нещодавно ЄС продовжив термін дії своїх економічних санкцій проти Росії, тривалість яких залишається чітко прив’язаною до повної реалізації мінських домовленостей, — наголосили у ЄС.

Окрім цього, Брюссель засудив видачу Москвою російських паспортів громадянам України на окупованих територіях Донбасу.

ЄС також допомагатиме Україні протидіяти поширенню дезінформації з Росії. Євросоюз має намір посилити незалежні ЗМІ, а також стратегічну комунікацію щодо медіаграмотності задля зміцнення стійкості України.

В документі окремо зауважено, що Кремль веде дезінформаційні кампанії проти ЄС та України. Тому Брюссель погодився започаткувати з Києвом діалог з питань кібербезпеки. Зараз ЄС має такий формат лише з шістьма найвагомішими державами, Україна буде сьомою.

Нагадаємо, 6 жовтня в Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. Цю зустріч доводилося переносити через пандемію коронавірусу. Під час саміту було ухвалено рішення щодо оновлення Угоди про асоціацію, а також визначено рух у напрямку «промислового безвізу» та окреслено перспективи відновлення «звичайного» безвізу після завершення пандемії COVID-19.