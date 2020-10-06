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Саммит Украина-ЕС — заявление Брюсселя об агрессии России

Саммит Украина-ЕС — заявление Брюсселя об агрессии России

6 окт 2020, 21:13
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Саммит Украина-ЕС 6 октября завершился публикацией совместного заявления Киева и Брюсселя, отдельный пункт которой был посвящен противодействию агрессии России. По мнению экспертов, подобных четких тезисов о сопротивлении Кремля со стороны Евросоюза не звучало уже давно.

В частности, в заявлении было четко подтверждена ответственность России за события на Донбассе. Текст заявления опубликован на сайте президента Украины.

Мы вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которых она поддерживает, и мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины… Недавно ЕС продлил срок действия своих экономических санкций против России, которые будут действовать до полной реализации минских договоренностей, — отметили в ЕС.

Саміт Україна-ЄС — заява Брюсселя щодо Росії

Кроме этого, Брюссель осудил выдачу Москвой российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса.

ЕС также будет помогать Украине бороться с распространением дезинформации из России. Евросоюз намерен усилить независимые СМИ и стратегическую коммуникацию по медиаграмотности с целью укрепления устойчивости Украины.

В документе отдельно отмечено, что Кремль ведет дезинформационные кампании против ЕС и Украины. Поэтому Брюссель согласился начать с Киевом диалог по вопросам кибербезопасности. Сейчас ЕС контактирует в таком формате лишь с шестью важнейшими странами, Украина станет седьмой.


Саміт Україна-ЄС — заява Брюсселя щодо Росії

Напомним, 6 октября в Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС. Эту встречу приходилось переносить из-за пандемии коронавируса. Во время саммита было принято решение об обновлении Соглашения об ассоциации, а также определено движение в направлении «промышленного безвиза» и намечены перспективы восстановления «обычного» безвиза после завершения пандемии COVID-19.

Источник: Ракурс


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