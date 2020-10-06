ЕС озвучил требования к Украине на совместном саммите

https://racurs.ua/n144784-es-ozvuchil-trebovaniya-k-ukraine-na-sovmestnom-sammite.html

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Европейский Союз по итогам саммита Украина-ЕС 6 октября в совместном заявлении напомнил Киеву о необходимости деолигархизации, а также искоренения коррупции и проведения реальной судебной реформы.

Соответствующие «напоминания» Брюсселя озвучены в шестом пункте совместного заявления, текст которого обнародован на сайте президента Владимира Зеленского. В частности, Евросоюз призвал Украину «ускориться» с проведением судебной реформы и преодолением коррупции.

Мы договорились о важности ускорения и концентрации усилий на реформах, в частности судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимый отбор добросовестных судей) и борьбе с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты. Мы поздравили возобновленные обязательства Украины бороться с влиянием частных интересов («деолигархизации»). В связи с этим мы отметили необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине, — отметили в Брюсселе.

Кроме этого, ЕС перечислил удачные реформы Украины. Речь идет о земельной реформе, принятии закона о регулировании банковской деятельности и достигнутом прогрессе в децентрализации.

Напомним, 6 октября в Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС. Эту встречу приходилось переносить из-за пандемии коронавируса. Во время саммита было принято решение об обновлении Соглашения об ассоциации, а также определено движение в направлении «промышленного безвиза» и намечены перспективы восстановления «обычного» безвиза после завершения пандемии COVID-19.