В оккупированной Ялте горел санаторий с российскими военными, скриншот видео

https://racurs.ua/n144796-v-okkupirovannoy-yalte-gorel-sanatoriy-s-rossiyskimi-voennymi-foto-video.html

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Пожар в санатории Министерства обороны РФ в оккупированной Ялте тушили несколько часов.

Утром 7 октября загорелась обшивка между седьмым и восьмым этажом здания, которое оккупанты используют для оздоровления российских военных. Санаторий «Крым» Россия после оккупации «национализировала» и отдала Министерству обороны РФ.

Огонь на Севастопольской улице Ялты охватил 1 тыс. кв. м. Из санатория вывели 350 человек. Пожар тушили более 40 человек, используя 13 единиц техники.

Спасатели считают, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. О пострадавших российская оккупационная власть не сообщает.

Санаторий «Крым» расположен в парковой зоне с экзотическими растениями, на его территории есть три спальных корпуса на 589 мест.

Военный санаторий расположен в 200 м от моря в историческом центре Ялты рядом с набережной.

В прошлом году в оккупированном Севастополе горел дельфинарий. Животных пришлось эвакуировать.