В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n144795-koronavirus-budut-lechit-s-pomoschu-preparata-ukrainskogo-proishojdeniya-stepanov.html

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Коронавирус в Украине будут лечить с помощью препарата украинского происхождения, который вскоре внесут в соответствующие медицинские протоколы.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом сегодня, 7 октября, во время видеобрифинга.

По словам Степанова, вчера, 6 октября, завершились испытания медпрепарата «Биовен», который относится к так называемым имуноглобулинам, хорошо себя показавшим в борьбе с коронавирусом.

Будет собрана, соответственно, наша рабочая группа, которая занимается протоколами, — отметил Степанов.

По словам министра, в предварительных разговорах по этому вопросу специалисты подтвердили, что планируют внести «Биовен» в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Он отметил, что «Биовен» — дорогостоящий препарат, поэтому государство его закупит и поставит в больницы.

Почему мы не делали этого раньше — потому что надо было провести клинические испытания. И компания-производитель провела эти клинические испытания, подтвердила эффективность этого лекарственного средства буквально вчера, — добавил Степанов.

По мнению министра, «Биовен» «достаточно быстро» внесут в протокол лечения в Украине.

Также Степанов сообщил, что в протокол лечения добавят еще один препарат — «Ремдисивир», который показал хорошие результаты за рубежом. Сейчас ожидаются его поставки в Украину, поскольку в нашем государстве он не производится.

Напомним, Степанов анонсировал использование в Украине новых тестов на коронавирус.