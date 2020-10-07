Дональд Трамп потратил на прическу 70 тыс. долл. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n144794-70-tys-doll-na-prichesku-potratil-tramp-prezidenta-podozrevaut-v-nalogovom-moshennichestve.html

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Дональд Трамп потратил более 70 тыс. на прическу за несколько лет своего выступления в реалити-шоу «Претендент».

Эти расходы компания олигарха отняла из своего налогооблагаемого дохода, сократив налоговые расходы. Об этом сообщает авторитетное американское издание New York Times.

По словам налоговых экспертов, вычет того, что обычно считается личными расходами, запрещен практически при любых обстоятельствах. Если стоимость парикмахерских услуг возмещается кем-то другим, то это потенциально можно трактовать как преступное налоговое мошенничество.

Как рассказали три бывших руководителя телеканала NBC, которые принимали участие в «Претенденте», точных условий контакта Трампа они не помнят, но они знают, как составляются такие контракты.

Я не могу представить себе обстоятельств, при которых Трамп оплатил бы эти расходы из своего собственного кармана и не получил бы возмещения, — заявил один из экс-телевизионщиков.



Налоговый эксперт юридической фирмы Greenberg Glusker Шайлер М. Мур отметил, что плательщикам налогов в США не разрешается удерживать возмещенные деловые расходы.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не платил налоги с прибыли в течение десятка лет до того, как стал главой государства.