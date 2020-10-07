Дональд Трамп витратив на зачіску 70 тис. дол. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n144794-70-tys-dol-na-zachisku-vytratyv-tramp-prezydenta-pidozruut-u-podatkovomu-shahraystvi.html

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Дональд Трамп витратив понад 70 тис. на зачіску за кілька років свого виступу в реаліті-шоу «Претендент».

Ці витрати компанія олігарха відняла зі свого оподатковуваного доходу, скоротивши податкові витрати. Про це повідомляє авторитетне американське видання New York Times.

За словами податкових експертів, відрахування того, що зазвичай вважається особистими витратами, заборонене практично при будь-яких обставинах. Якщо вартість перукарських послуг відшкодовується кимось іншим, то це потенційно можна трактувати як злочинне податкове шахрайство.

Як розповіли троє колишніх керівників телеканалу NBC, які брали участь в «Претенденті», точних умов контакту Трампа вони не пам’ятають, але їм знайомо, як складаються такі контракти.

Я не можу уявити собі обставин, при яких Трамп оплатив би ці витрати зі своєї власної кишені і не отримав би відшкодування, — заявив один із екс-телевізійників.



Податковий експерт юридичної фірми Greenberg Glusker Шайлер М. Мур зазначив, що платникам податків у США не дозволяється утримувати відшкодовані ділові витрати.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не сплачував податки з прибутку впродовж десятка років до того, як став главою держави.