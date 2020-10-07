Декларацію Киви перевірять — він нібито заробив мільйон на ямі із жомом

https://racurs.ua/ua/n144793-deklaraciu-kyvy-pereviryat-vin-nibyto-zarobyv-milyon-na-yami-iz-jomom.html

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Декларацію нардепа Іллі Киви перевірить Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Відомство розпочало повну перевірку фінансових звітів кількох топ-посадовців, серед яких і декларація нардепа фракції «Опозиційна платформа — За життя».

Раніше журналісти помітили, що Кива вказав 1,2 млн грн доходів із вигрібної ями на Полтавщині (він нібито здає її в оренду), а також не задекларував квартиру в Києві.

Перевірять також декларацію керівника департаменту кіберполіції НПУ Олександра Гринчака. Він не вказав у звіті житло в Києві вартістю щонайменше 7,5 млн грн.

У прес-службі НАЗК розповіли, що моніторинг способу життя посадовців та депутатів розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.

Квартира Киви, яку перевірить НАЗК, розташована в середмісті столиці — на вулиці Лютеранській.

Нардеп у декларації вказав, що живе в однокімнатній квартирі на Харківському масиві, проте сусіди запевнили журналістів, що ніколи його там не бачили.

Раніше керівник департаменту кіберполіції Гринчак подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти НАЗК через проведення моніторингу способу його життя.