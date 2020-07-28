Ілля Кива заробив 1,2 млн грн на здачі в оренду вигрібної ями на Полтавщині (ВІДЕО)

Ілля Кива заробив 1,2 млн грн на здачі в оренду вигрібної ями на Полтавщині — новини України

https://racurs.ua/ua/n141713-illya-kyva-zarobyv-1-2-mln-grn-na-zdachi-v-orendu-vygribnoyi-yamy-na-poltavschyni-video.html

Ракурс

Ілля Кива, скандальний нардеп від фракції ОПЗЖ, за рік заробив 1,2 млн грн на здачі в оренду ями для відпадків у Полтавській області. Окрім цього, депутат мешкає в незадекларованому помешканні у центрі Києва, яке, як він запевняє, належить його «подрузі по сексу».

Кива фактично мешкає на вул. Лютеранській у центрі столиці. Також одіозного політика постійно супроводжують чоловіки в екіпіруванні. Утім ані помешкання, ані оренду послуг ймовірної приватної охорони Кива не задекларував, пишуть журналісти проекту Bihus.Info.

Автомобілі, якими пересуваються начебто охоронці Киви, не зареєстровані в базі даних МВС. Джерелом доходів Киви у декларації вказана жомова яма площею 400 кв. м., яку використовують для відпадків під час виробництва цукру з буряку. Кива начебто здавав цю яму в оренду і заробив за це 1,2 млн грн за рік.

Орендарем у декларації Киви вказана ТОВ «Компанія „Сіквел“», зареєстрована у Львові.

На Лютеранській квартирі живе моя подруга… У мене з нею не спільний побут, у мене з нею спільний секс. Буває і таке. У вас буває спільний секс?, — відповів Кива на питання, чому він не декларує житло, в якому живе з подругою.



Раніше ми повідомляли, що Кива вже неодноразово ставав фігурантом кримінальних проваджень. Під час винесення вироку нардепу у справі про хабарництво суд міг помилково визначити пом’якшувальні обставини.