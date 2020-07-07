Кива заробив 1,2 млн грн на оренді неіснуючого майна. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n140762-kyva-zarobyv-1-2-mln-grn-na-orendi-neisnuuchogo-mayna-zmi.html

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Кива задекларував понад мільйон гривень прибутку від фіктивної фірми.

Нардеп від «Опозиційної платформи — за життя» Ілля Кива здавав неіснуюче майно в оренду фірмі-фігуранту кримінального провадження. Про це повідомляє «368.media» з посиланням на декларацію Киви.

У декларації нардеп вказав прибуток від підприємства ТОВ «Компанія „Сиквел“» за надання майна в оренду на понад 1,2 млн грн. Однак, яке майно здавав в оренду Кива — невідомо, оскільки в його декларації відсутні активи, які можна було б орендувати.

Фірма-орендар зареєстрована у Львові. Засновником є житель с. Руде Київської області Джикія Іраклій. Згідно з документацією, фірма займається оптовою торгівлею.

Відзначимо, що ця фірма є фігурантом у кримінальному провадженні за ч. 2 і 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Як повідомляє прокуратура, невстановлені особи організували мережу підприємств із ознаками фіктивності. Серед них виявили ТОВ «Компанія „Сиквел“». Завдяки використанню реквізитів цих підприємств у 2018−2019 роках невідомі підробляли документи для реальних фірм.

Правоохоронці виявили, що операції, нібито проведені цими фірмами, неможливо відстежити за ланцюгом постачання. Під час перевірки виявилося, що в них відсутні працівники, виробничі потужності та складські приміщення.

Раніше ми повідомляли, що Кива вже неодноразово ставав фігурантом кримінальних проваджень. Під час винесення вироку нардепу у справі про хабарництво суд міг помилково визначити пом’якшувальні обставини.