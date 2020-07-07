Кива заработал 1,2 млн грн на аренде несуществующего имущества. Фото: Корреспондент.net

https://racurs.ua/n140762-kiva-zarabotal-1-2-mln-grn-na-arende-nesuschestvuuschego-imuschestva-smi.html

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Илья Кива, народный депутат Украины, задекларировал более миллиона гривен прибыли от фиктивной фирмы.

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива сдавал в аренду несуществующее имущество в аренду. Об этом сообщает «368.media» со ссылкой на декларацию Кивы.

В декларации нардеп указал прибыль от предприятия ООО «Компания «Сиквел» за предоставление имущества в аренду на более чем 1,2 млн грн. Однако, какое имущество сдавал в аренду Кива — неизвестно, так как в его декларации отсутствуют активы, которые можно было бы арендовать.

Фирма-арендатор зарегистрирована во Львове. Учредителем является житель с. Рудое Киевской области Джикия Иракли. Согласно документации, фирма занимается оптовой торговлей.

Отметим, что данная фирма является фигурантом в уголовном производстве по ч. 2 и 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Как сообщает прокуратура, неустановленные лица организовали сеть предприятий с признаками фиктивности. Среди них обнаружили и ООО «Компания «Сиквел». Благодаря использованию реквизитов этих предприятий в 2018—2019 годах неизвестные подделывали документы для реально существующих фирм.

Правоохранители обнаружили, что операции, якобы проводимые этими фирмами, невозможно отследить по цепи поставки. Во время проверки оказалось, что у них отсутствуют работники, производственные мощности и складские помещения.

Ранее мы сообщали, что Кива уже неоднократно становился фигурантом уголовных производств. При вынесении приговора нардепу по делу о взяточничестве суд мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства.