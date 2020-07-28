Илья Кива заработал 1,2 млн грн на сдаче в аренду выгребной ямы на Полтавщине – новости Украины

https://racurs.ua/n141713-ilya-kiva-zarabotal-1-2-mln-grn-na-sdache-v-arendu-vygrebnoy-yamy-na-poltavschine-video.html

Ракурс

Илья Кива, скандальный нардеп от фракции ОПЗЖ, за год заработал 1,2 млн грн на сдаче в аренду ямы для отходов в Полтавской области. Кроме этого, депутат живет в незадекларированной квартире в центре Киева, которая, как он уверяет, принадлежит его «подруге по сексу».

Кива фактически проживает на ул. Лютеранской в центре столицы. Также одиозного политика постоянно сопровождают мужчины в экипировке. Но жилье и аренду услуг вероятной частной охраны Кива не задекларировал, пишут журналисты проекта Bihus.Info.

Автомобили, на которых передвигаются вероятные охранники Киви, не зарегистрированы в базе данных МВД. В свою очередь, источником доходов Киви в декларации указана яма площадью 400 кв. м., которую используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Кива якобы сдавал яму в аренду и заработал за это 1,2 млн грн в год.

Арендатором в декларации Киви указана ООО «Компания „Сиквел“», зарегистрированная во Львове.

На Лютеранской квартире живет моя подруга… У меня с ней не общий быт, у меня с ней общий секс. Бывает и такое. У вас бывает совместный секс?, — ответил Кива на вопрос, почему он не декларирует жилье, в котором живет с подругой.



Ранее мы сообщали, что Кива уже неоднократно становился фигурантом уголовных производств. При вынесении приговора нардепу по делу о взяточничестве суд мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства.