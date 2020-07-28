Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141712-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-kieve-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве выявили у более чем сотни человек. Число жителей столицы, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, стремительно увеличилось. Прирост зараженных за сутки составил 110 человек.

Сообщается, что один человек умер в результате осложнений, вызванных вирусом. Всего в столице уже 7 тыс. 800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.





Коронавирус преодолели 2 тыс. 830 жителей Киева. За минувшие сутки выздоровело 82 человека.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Соломенском районе — 45. В Оболонском и Днепровском — по 14 случаев, в Дарницком — 12 случаев. В Деснянском районе выявили 6 новых случаев. В Печерском и Святошинском — 5. В Голосеевском районе зафиксировали 4 случая заболевания, а в Подольском — 3.

За прошедшие сутки в Украине выявили 919 новых заболевших COVID-19. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 66 тыс. 575 заразившихся, 1 тыс. 629 из них умерли, 36 тыс. 744 пациентов выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Киевском политехническом институте (КПИ) и Свято-Феодосиевском монастыре Православной церкви Украины.