Погиб полицейский во время спасения детей на курорте Херсонщины. Фото: Facebook

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Ракурс

Погиб полицейский, который пытался спасти детей на Арабатской стрелке. Сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны в выходной день вместе с супругой поехал отдохнуть на Арабатскую стрелку. Когда 33-летний старший сержант увидел, как группу детей на надувных кругах уносит течением и волнами на глубину, он без раздумий бросился в море, чтобы спасти подростков.

Следом за полицейским на помощь детям бросились и другие отдыхающие, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Взрослые помогли детям добраться до берега, но через время обнаружили, что полицейский, который первым бросился на помощь детям, пропал.

Вскоре правоохранителя обнаружили мертвым.

Расследованием гибели полицейского занимается следствие.

В пресс-службе МВД заверили, что семью старшего сержанта, который отдал свою жизнь ради спасения детей, руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи.

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