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Ракурс
Национальный состав Украины — Верховная Рада обнародовала инфографику

Сколько россиян в Украине, назвала инфографика Рады о национальном составе страны

28 июл 2020, 10:56
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Верховная Рада обнародовала инфографику о национальном составе Украины и положении национальных сообществ в 24 областях страны. Кроме этого, парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, национальных меньшинств и межнациональных отношений проанализировал язык обучения и СМИ в разных регионах.

Согласно данным ВР, в Украине проживает 77,8% украинцев и 17,3% россиян, а также свыше 130 других национальностей. Инфографика была разработана при поддержке проекта Совета Европы «Защита национальных меньшинств, включая ромов и языки меньшинств в Украине».

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку


Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Источник: Ракурс


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