Национальный состав Украины — Верховная Рада обнародовала инфографику

https://racurs.ua/n141710-skolko-rossiyan-v-ukraine-nazvala-infografika-rady-o-nacionalnom-sostave-strany.html

Ракурс

Верховная Рада обнародовала инфографику о национальном составе Украины и положении национальных сообществ в 24 областях страны. Кроме этого, парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, национальных меньшинств и межнациональных отношений проанализировал язык обучения и СМИ в разных регионах.

Согласно данным ВР, в Украине проживает 77,8% украинцев и 17,3% россиян, а также свыше 130 других национальностей. Инфографика была разработана при поддержке проекта Совета Европы «Защита национальных меньшинств, включая ромов и языки меньшинств в Украине».