Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Скільки росіян мешкає в Україні, розповідає інфографіка Ради про національний склад країни

https://racurs.ua/ua/n141710-skilky-rosiyan-meshkaie-v-ukrayini-vkazala-infografika-rady-pro-nacionalnyy-sklad-krayiny.html

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Верховна Рада оприлюднила інфографіку про національний склад України та становище національних спільнот у 24 областях країни. Окрім цього, парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, національних меншин і міжнаціональних відносин проаналізував мову навчання та ЗМІ у різних регіонах.

Згідно з даними ВР, в Україні мешкає 77,8% українців та 17,3% росіян, а також понад 130 інших національностей. Інфографіку було розроблено за підтримки проекту Ради Європи «Захист національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні».