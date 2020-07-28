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Ракурс
Скільки росіян мешкає в Україні, розповідає інфографіка Ради про національний склад країни

Скільки росіян мешкає в Україні, вказала інфографіка Ради про національний склад країни

28 лип 2020, 10:56
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Верховна Рада оприлюднила інфографіку про національний склад України та становище національних спільнот у 24 областях країни. Окрім цього, парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, національних меншин і міжнаціональних відносин проаналізував мову навчання та ЗМІ у різних регіонах.

Згідно з даними ВР, в Україні мешкає 77,8% українців та 17,3% росіян, а також понад 130 інших національностей. Інфографіку було розроблено за підтримки проекту Ради Європи «Захист національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні».

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку


Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Національний склад України — Верховна Рада оприлюднила цікаву інфографіку

Джерело: Ракурс


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