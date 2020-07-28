Загинув поліцейський під час порятунку дітей на курорті Херсонщини. Фото: Facebook

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Ракурс

Загинув поліцейський, який намагався врятувати дітей на Арабатській стрілці. Співробітник Новокаховського міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони вихідного дня разом із дружиною поїхав відпочити на Арабатську стрілку. Коли 33-річний старший сержант побачив, як групу дітей на надувних колах відносить течією і хвилями на глибину, він без роздумів кинувся у море, щоб врятувати підлітків.

Слідом за поліцейським на допомогу дітям кинулися й інші відпочивальники, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Дорослі допомогли дітям дістатися берега, але через деякий час виявили, що поліцейський, який першим кинувся на допомогу дітям, пропав.

Незабаром правоохоронця знайшли мертвим.

Розслідуванням загибелі поліцейського займається слідство.

У прес-службі МВС запевнили, що сім’ю старшого сержанта, який віддав своє життя заради порятунку дітей, керівництво поліції охорони не залишить без уваги, підтримки і допомоги.

Як раніше писав «Ракурс», біля берегів Австралії потонув чемпіон світу зі сноуборд-кросу Алекс Пулін. Спортсмен загинув під час підводного полювання на штучному рифі. Причиною смерті називають проблеми зі здоров’ям, які виникли під час занурення.