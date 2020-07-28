Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Коронавірус у Києві виявили в понад сотні людей. Число жителів столиці, у яких за минулу добу виявили COVID-19, стрімко збільшилося. Приріст заражених за добу склав 110 осіб.

Повідомляється, що одна людина померла в результаті ускладнень, спричинених вірусом. Усього в столиці вже 7 тис. 800 підтверджених випадків захворювання COVID-19.







Коронавірус подолали 2 тис. 830 жителів Києва. За минулу добу видужали 82 людини.



Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Солом’янському районі — 45. В Оболонському та Дніпровському — по 14 випадків, у Дарницькому — 12 випадків. У Деснянському районі виявили 6 нових випадків. У Печерському і Святошинському — 5. У Голосіївському районі зафіксували 4 випадки захворювання, а в Подільському — 3.

За минулу добу в Україні виявили 919 нових хворих COVID-19. За весь час епідемії в країні зареєстрували 66 тис. 575 тих, що заразилися, 1 тис. 629 із них померли, 36 тис. 744 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спалах коронавірусу в Київському політехнічному інституті (КПІ) і Свято-Феодосіївському монастирі Православної церкви України.