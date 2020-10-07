Декларацию Кивы проверят — он якобы заработал миллион на выгребной яме, фото — УП

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Декларацию нардепа Ильи Киви проверит Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Ведомство начало полную проверку финансовых отчетов нескольких топ-чиновников, среди которых и декларация нардепа фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее журналисты заметили, что Кива указал 1,2 млн грн доходов с выгребной ямы на Полтавщине (он якобы сдает ее в аренду), а также не задекларировал квартиру в Киеве.

Проверят также декларацию руководителя департамента киберполиции НПУ Александра Гринчака. Он не указал в отчете жилье в Киеве стоимостью не менее 7,5 млн грн.

В пресс-службе НАПК рассказали, что мониторинг образа жизни чиновников и депутатов начался на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ.

Квартира Кивы, которую проверит НАПК, расположена в центре столицы — на улице Лютеранской. В то же время нардеп в декларации указал, что живет в однокомнатной квартире на Харьковском массиве, однако соседи заверили журналистов, что никогда его там не видели.

Ранее руководитель департамента киберполиции Гринчак подал в Окружной административный суд Киева иск против НАПК из-за проведения мониторинга образа его жизни.