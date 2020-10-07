Новые тесты на COVID-19 начнут делать в Украине

Новые тесты на COVID-19 начнут использовать в Украине. Фото: ckp.in.ua

https://racurs.ua/n144792-novye-testy-na-covid-19-nachnut-delat-v-ukraine.html

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Новые тесты на коронавирус начнут использовать в Украине.

Украинские медики вскоре введут новую методику тестирования, которая уже работает в мире. Введут быстрые тесты на антиген к коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 7 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга относительно распространения коронавируса в Украине.

Мы вводим еще один метод, который только появился в мире. Это — так называемый быстрый тест на антиген, — заявил Степанов.

Глава Минздрава убежден, что новый метод ускорит методику тестирования. После антиген-теста медикам станет понятно, стоит ли делать человеку ПЦР-тестирование.

Также Степанов добавил, что Минздрав привлечет для проведения традиционных тестов частные лаборатории, которые по заказу ведомства будут делать ПЦР-тесты. За это они будут получать деньги из госбюджета.

Напомним, статистика коронавируса в Украине медленно приближается к 5 тыс. случаев за сутки. За 6 октября COVID-19 подтвердили у 4 тыс. 753, а 77 человек умерли от осложнений.