Статистика коронавируса обновила рекорд новых случаев за сутки

https://racurs.ua/n144790-statistika-koronavirusa-obnovila-rekord-novyh-sluchaev-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Статистика коронавируса в Украине снова приблизилась к 5 тыс. случаев за сутки. За прошедшие сутки, 6 октября, болезнь подтвердили у рекордного количества людей — 4 тыс. 753, 77 человек умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

Всего в Украине COVID-19 за период эпидемии обнаружили у 239 тыс. 337 человек, умерли 4 тыс. 597 человек. Продолжают лечиться 128 тыс. 770 человек.

Больше всего людей с COVID-19 обнаружили за сутки в Харьковской области (685), Киеве (383), в Одесской и Днепропетровской областях (по 316), меньше всего — в Кировоградской и Луганской областях (21 и 61 соответственно).

6 октября в Минздраве заявили, что при превышении заполняемости больниц в Украине до 60% предложат усилить карантин по всей стране. Речь идет не о жестком локдауне, а об ограничении проведения массовых мероприятий, празднований, гуляний и концертов с большим количеством зрителей.

Ранее президент США вернулся из больницы в Белый дом и выступил против введения общенационального карантина. Дональд Трамп заявил, что общество должно научиться жить с эпидемией коронавируса, поскольку летальных случаев от COVID-19 фиксируется гораздо меньше, чем от гриппа.