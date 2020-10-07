Нацбанк укрепил курс гривны на 7 октября. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 7 октября 2020 года установил Национальный банк Украины.

Сегодня утром гривна укрепилась на 4 коп. по отношению к доллару США по сравнению с предыдущим банковским днем. Сейчас 1 долл. стоит 28 грн 36 коп. Об этом свидетельствуют данные на веб-странице Нацбанка.

При этом курс доллара на 6 октября составлял 28 грн 40 коп. за 1 долл. Таким образом впервые с начала октября гривна укрепилась по отношению к доллару.

На сайте регулятора отмечается, что евро 7 октября стоит 33 грн 48 коп., а польский злотый 7 грн 46 коп. Стоимость фунта стерлингов составляет 36 грн 75 коп., а за чешскую крону нужно отдать 1 грн 23 коп.

Напомним, 6 октября стоимость доллара в Украине поднялась до максимума более чем за два года. Вчера 1 долл. стоил 28 грн 40 коп.