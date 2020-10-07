Трамп разрешил рассекретить документы о его возможном сговоре с РФ. Фото: amazonaws.com

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Ракурс

Дональд Трамп, президент США, разрешил рассекретить документы, касающиеся расследования связей с властями Российской Федерации.

Также будут рассекречены документы, касающиеся скандала его конкурентки на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. При этом конфиденциальную информацию изымать не будут. Об этом Трамп написал на собственной странице в Twitter.

Я в полной мере позволил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся крупнейшего политического преступления в американской истории —связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий конфиденциальной информации! — говорится в сообщении.

Как известно, спецпрокурор США Роберт Мюллер два года расследовал возможный сговор между РФ и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Мюллер узнал, что Москва действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, которые доказывают прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками. Однако прокурор не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Россией.

Верховный суд США 20 мая временно заблокировал решение о предоставлении конгрессменам-демократам доступа к закрытым материалам из доклада спецпрокурора.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп смягчил приговор своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, который уничтожал доказательства влияния России на выборы в Соединенных Штатах Америки.