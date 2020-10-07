Трамп дозволив розсекретити документи про його можливу змову з РФ. Фото: amazonaws.com

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Дональд Трамп, президент США, дозволив розсекретити документи, які стосуються розслідування зв’язків із владою Російської Федерації.

Також будуть розсекречені документи, які стосуються скандалу його конкурентки на виборах 2016 року Гілларі Клінтон. При цьому конфіденційну інформацію вилучати не будуть. Про це Трамп написав на власній сторінці у Twitter.

Я повною мірою дозволив розсекретити цілком всі без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії — пов’язаного з Росією обдурювання. Точно так само це стосується і скандалу з електронними повідомленнями Гілларі Клінтон. І ніяких вилучень конфіденційної інформації! — йдеться у повідомленні.

Як відомо, спецпрокурор США Роберт Мюллер два роки розслідував можливу змову між РФ і передвиборчим штабом Трампа з метою не допустити перемоги на президентських виборах 2016 року кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Мюллер дізнався, що Москва дійсно намагалася вплинути на вибори, а також виклав факти, які доводять прямі контакти членів команди Трампа з російськими чиновниками. Однак прокурор не знайшов явних доказів змови між членами команди Трампа і Росією.

Верховний суд США 20 травня тимчасово заблокував рішення про надання конгресменам-демократам доступу до закритих матеріалів з доповіді спецпрокурора.

Нагадаємо, у липні президент США Дональд Трамп пом’якшив вирок своєму колишньому раднику Роджеру Стоуну, який знищував докази впливу Росії на вибори у Сполучених Штатах Америки.