7 жовтня — День Теклі та Всесвітній день архітектора

https://racurs.ua/ua/n144787-7-jovtnya-den-tekli-ta-vsesvitniy-den-arhitektora.html

Ракурс

7 жовтня — 281-й у григоріанському календарі. До кінця року залишається 85 днів. Сьогодні святкується Всесвітній день архітектора, Міжнародний день житла (Всесвітній день Хабітат), Міжнародний день лікаря.

Іменини

7 жовтня день ангела відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Теклі.

Православні християни вшановують 7 жовтня пам’ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла. Віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки. Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і загасив вогонь. Теклю не розшматували й дикі звірі, які натомість покірно облизували її ноги. Свята Текля дожила до 90 років, зцілюючи людей.

7 жовтня — традиції і звичаї

У народі говорили: «На Теклю ночі темні, а дні кінськими кроками зменшуються».

У цей день в давнину співали пісні й веселилися, а опівночі запалювали вогонь і починали молотити. Доручали цю справу досвідченим чоловікам або людям похилого віку. У день Теклі жінки намагалися хоч трохи попрясти, щоб надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і останній раз збирали боровики. У цей день прийнято було весілля грати. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим.

Народні прикмети 7 жовтня

Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.

Грім гримить 7 жовтня — зима буде теплою.

Зима буде теплою і м’якою, якщо на дубі багато жолудів.

Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

Що не можна робити сьогодні