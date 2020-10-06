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Ракурс
7 жовтня — День Теклі та Всесвітній день архітектора

7 жовтня — День Теклі та Всесвітній день архітектора

6 жов 2020, 23:03
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7 жовтня — 281-й у григоріанському календарі. До кінця року залишається 85 днів. Сьогодні святкується Всесвітній день архітектора, Міжнародний день житла (Всесвітній день Хабітат), Міжнародний день лікаря.

Іменини

7 жовтня день ангела відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Теклі.

Православні християни вшановують 7 жовтня пам’ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла. Віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки. Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і загасив вогонь. Теклю не розшматували й дикі звірі, які натомість покірно облизували її ноги. Свята Текля дожила до 90 років, зцілюючи людей.

7 жовтня — традиції і звичаї

У народі говорили: «На Теклю ночі темні, а дні кінськими кроками зменшуються».

У цей день в давнину співали пісні й веселилися, а опівночі запалювали вогонь і починали молотити. Доручали цю справу досвідченим чоловікам або людям похилого віку. У день Теклі жінки намагалися хоч трохи попрясти, щоб надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і останній раз збирали боровики. У цей день прийнято було весілля грати. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим.

Народні прикмети 7 жовтня

  • Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.

  • Грім гримить 7 жовтня — зима буде теплою.

  • Зима буде теплою і м’якою, якщо на дубі багато жолудів.

  • Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні не можна думати погано про рідних або близьких, аби не накликати на себе біду;

  • Не слід у цей день об’їдатися та зловживати алкоголем;

  • Не бажано нині відмовляти нужденним, аби цілий наступний рік не бути нужденним;


  • Не можна брехати, щоб не накликати на свій рід лиха.

Джерело: Ракурс


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