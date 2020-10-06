7 жовтня — День Теклі та Всесвітній день архітектораhttps://racurs.ua/ua/n144787-7-jovtnya-den-tekli-ta-vsesvitniy-den-arhitektora.htmlРакурс
7 жовтня — 281-й у григоріанському календарі. До кінця року залишається 85 днів. Сьогодні святкується Всесвітній день архітектора, Міжнародний день житла (Всесвітній день Хабітат), Міжнародний день лікаря.
Іменини
7 жовтня день ангела відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Теклі.
Православні християни вшановують 7 жовтня пам’ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла. Віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки. Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і загасив вогонь. Теклю не розшматували й дикі звірі, які натомість покірно облизували її ноги. Свята Текля дожила до 90 років, зцілюючи людей.
7 жовтня — традиції і звичаї
У народі говорили: «На Теклю ночі темні, а дні кінськими кроками зменшуються».
У цей день в давнину співали пісні й веселилися, а опівночі запалювали вогонь і починали молотити. Доручали цю справу досвідченим чоловікам або людям похилого віку. У день Теклі жінки намагалися хоч трохи попрясти, щоб надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і останній раз збирали боровики. У цей день прийнято було весілля грати. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим.
Народні прикмети 7 жовтня
Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.
Грім гримить 7 жовтня — зима буде теплою.
Зима буде теплою і м’якою, якщо на дубі багато жолудів.
Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.
Що не можна робити сьогодні
Сьогодні не можна думати погано про рідних або близьких, аби не накликати на себе біду;
Не слід у цей день об’їдатися та зловживати алкоголем;
Не бажано нині відмовляти нужденним, аби цілий наступний рік не бути нужденним;
Не можна брехати, щоб не накликати на свій рід лиха.