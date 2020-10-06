В більшості регіонів України 7 жовтня дощитиме, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n144762-doschi-v-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-7-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 жовтня очікується з опадами в більшості регіонів.

Крім того, у східних областях та більшості районів Одеської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 8−15°, вдень — 17−24°, на півдні — до 26°.

Погода в Києві 7 жовтня очікується з дощами вдень і вночі та можливими грозами. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 17−19°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде з опадами протягом доби. Вночі температура становитиме 8−10°, вдень — 17−19°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі очікується з дощами вдень і вночі та можливими грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15°, вдень — 23−25°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря опуститься до 11−13°, вдень повітря прогріється до 22−24°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 8−10° вночі та 22−24° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті очікується з дощами протягом доби. Температура повітря вночі становитиме 8−10°, вдень — 17−19°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 7 жовтня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, злива ввечері 5 жовтня затопила вулиці Івано-Франківська та повалила дерева.