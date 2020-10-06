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В большинстве регионов Украины 7 октября пройдут дожди, фото: «Ракурс»
Дожди в большинстве регионов — погода в Украине на 7 октября (КАРТА)https://racurs.ua/n144762-dojdi-v-bolshinstve-regionov-pogoda-v-ukraine-na-7-oktyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 7 октября ожидается с осадками в большинстве регионов.
Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит 8−15°, днем — 17−24°, на юге — до 26°.
Погода в Киеве 7 октября ожидается с дождями днем и ночью, а также возможными грозами. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 17−19°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода во Львове также будет с осадками в течение суток. Ночью температура составит 8−10°, днем — 17−19°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.
Погода в Одессе ожидается с дождями днем и ночью и возможными грозами. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем — 23−25°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода в Днепре будет без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха опустится до 11−13°, днем воздух прогреется до 22−24°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода в Харькове также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 8−10° ночью и 22−24° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода на Закарпатье ожидается с дождями в течение суток. Температура воздуха ночью составит 8−10°, днем — 17−19°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 7 октября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.
Напомним, ливень вечером 5 октября затопил улицы Ивано-Франковска и повалил деревья.
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