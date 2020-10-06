В большинстве регионов Украины 7 октября пройдут дожди, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 7 октября ожидается с осадками в большинстве регионов.

Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 8−15°, днем — 17−24°, на юге — до 26°.

Погода в Киеве 7 октября ожидается с дождями днем ​​и ночью, а также возможными грозами. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 17−19°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет с осадками в течение суток. Ночью температура составит 8−10°, днем — 17−19°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе ожидается с дождями днем ​​и ночью и возможными грозами. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем — 23−25​°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха опустится до 11−13°, днем ​​воздух прогреется до 22−24°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 8−10° ночью и 22−24° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье ожидается с дождями в течение суток. Температура воздуха ночью составит 8−10°, днем — 17−19°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 октября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, ливень вечером 5 октября затопил улицы Ивано-Франковска и повалил деревья.