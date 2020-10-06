В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Flavio Gasperini

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Эпидемия коронавируса, которая продолжается в мире, привела к введению ряда карантинных ограничений, призванных сдержать распространение болезни.

Оказалось, что женщины более ответственно относятся к соблюдению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Нью-Йоркского и Йельского университетов (США), сообщает издание ScienceDaily.

Женщины также чаще прислушиваются к экспертам и проявляют тревогу и беспокойство в ответ на ситуацию с COVID-19.

Предыдущие исследования перед пандемией показывали, что женщины чаще посещали врачей в своей повседневной жизни и выполняли их рекомендации, — отмечают исследователи. — Неудивительно, что эти тенденции привели к большим усилиям женщин по предотвращению распространения пандемии.

Ученые исследовали этот вопрос несколькими способами.

Так, опрос почти 800 жителей США показал, что женщины заметно больше придерживались ограничений, призванных предотвратить распространение COVID-19, таких как частое тщательное мытье рук. Только в вопросе личных контактов с другими людьми не было статистически значимых различий с мужчинами.

Наблюдение за 300 пешеходами в нескольких американских городах показало, что среди лиц, которые правильно носят маски (прикрывая нос и рот), женщины составляют значительно большую долю (57,7% против 42,3%, которые приходятся на мужчин).

Еще одно исследование, в рамках которого были проанализированы анонимные данные GPS, собранные примерно из 15 млн смартфонов в период с 9 марта по 29 мая 2020 года, показали, что женщины чаще сидели дома.

Впрочем ученые отмечают, что на эти результаты могли повлиять гендерные особенности рынка труда — больше мужчин могли занимать должности, требующие быть более мобильными. С другой стороны, учет процентов занятости в различных видах профессий не изменил разницы в полученных различиях в поведении между полами.

Все это говорит о том, что во время пандемии власти следует выстраивать свои обращения и заявления таким образом, чтобы мотивировать мужчин к ответственности, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые недавно установили, что эпидемия коронавируса влияет на женские сны больше чем на мужские.