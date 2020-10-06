Хто найкраще дотримується карантинних обмежень, розповіли вчені

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Flavio Gasperini

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Епідемія коронавірусу, яка триває у світі, призвела до запровадження низки карантинних заходів, покликаних стримати розповсюдження хвороби.

Виявилося, що жінки більш відповідально ставляться до дотримання карантинних обмежень. Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Нью-Йоркського та Єльського університетів (США), повідомляє видання ScienceDaily.

Жінки також частіше прислухаються до експертів і проявляють тривогу та занепокоєння у відповідь на ситуацію з COVID-19.

Попередні дослідження перед пандемією показували, що жінки частіше відвідували лікарів у своєму повсякденному житті і виконували їхні рекомендації, — зазначають дослідники. — Тож не дивно, що ці тенденції привели до більших зусиль жінок щодо запобігання поширенню пандемії.

Учені досліджували це питання кількома способами.

Так, опитування майже 800 жителів США показало, що жінки помітно більше дотримувалися обмежень, покликаних запобігти поширенню COVID-19, таких як часте ретельне миття рук. Лише в питанні особистих контактів з іншими людьми не було статистично значущих відмінностей з чоловіками.

Спостереження за 300 пішоходами у кількох американських містах показало, що серед осіб, які правильно носять маски (прикриваючи ніс та рот), жінки становлять значно більшу частку (57,7% проти 42,3%, які припадають на чоловіків).

Ще одне дослідження, в межах якого були проаналізовані анонімні дані GPS, зібрані приблизно з 15 млн смартфонів в період з 9 березня по 29 травня 2020 року, показали, що жінки частіше сиділи вдома.

Втім вчені зазначають, що на ці результати могли вплинути гендерні особливості ринку праці — більше чоловіків могли обіймати посади, які потребують бути більш мобільними. З іншого боку, врахування відсотків зайнятості у різних видах професій не змінило різниці в отриманих відмінностях у поведінці між статями.

Все це говорить про те, що під час пандемії владі слід вибудовувати свої звернення і заяви таким чином, щоб мотивувати чоловіків до відповідальності, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що епідемія коронавірусу впливає на жіночі сни більше, ніж на чоловічі.