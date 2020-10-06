"Бетмен". Фото: The Flow

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Ракурс

«Бетмен» з Робертом Паттінсоном, новий Джеймс Бонд та «Форсаж 9» перенесли свої прем'єрні покази через коронавірус.

Компанія Warner Bros. відтермінувала майбутні хіти через рекордно низькі касові збори голлівудських новинок під час епідемії. Про це повідомляє Variety.

Одним із перших перенесли показ чергової 25-ї частини бондіани. Прем'єру картини про Джеймса Бонда під назвою «Не час помирати» перенесли з 12 листопада 2020 року на 2 квітня 2021 року. Пізніше перенесли ще раз, оскільки ця дата була зайнята бойовиком «Форсаж 9». Тепер очікується, що новий «Бонд» вийде 28 травня 2021 року.

Окрім «Бонду», під відтермінування прем'єри підпали:

«Бетмен» з Робертом Паттісоном, він вийде 4 березня 2022 року;

«Флеш», вийде 4 листопада 2022 року;

«Шазам: Лють богів» запланували на 2 червня 2023 року;

«Чорний Адам» — кінцева дата прем'єри досі не визначена;

«Матриця 4» вийде 22 січня 2021 року.

Також до кінця цього року у прокат можуть вийти фільми «Чудо-жінка: 1984» з Галь Гадот, прем'єра якого запланована на 25 грудня 2020 року, і «Мисливець на монстрів» з Мілою Йовович, який перенесли на 30 грудня 2020 року. Перший показ фільму Дені Вільнева «Дюна» також перенесли на наступний рік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український фільм «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича опинився серед претендентів на номінацію Премії Європейської кіноакадемії. Фільм «Атлантида» розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з РФ і повернення окупованих територій.