Спалах COVID-19 у збірній України залишив Шевченка без воротарів, фото — УАФ

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Спалах коронавірусу стався у збірній України з футболу під час виїзду до Франції. Головний тренер Андрій Шевченко залишився без воротарів.

Як повідомила прес-служба збірної, результати ПЛР-тестів, які 5 жовтня взяли у гравців в авторизованій УЄФА лабораторії, виявили наявність COVID-19 у трьох представників команди — голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича.

У решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні. Інфікованих ізолювали в номерах готелю. Решта виконавців та тренерів готуються до передматчевого тренування, яке відбудеться у Парижі увечері.

У розпорядженні Шевченка наразі залишився тільки один воротар — «динамівець» Георгій Бущан, адже раніше стало відомо про інфікування Андрія П’ятова. Він разом із одноклубником з «Шахтаря» отримав позитивний тест на COVID-19 4 жовтня.

Раніше пішли на самоізоляцію та не полетіли до Франції Микола Матвієнко, Віктор Коваленко та жуніор Мораєс.

У повідомленні йдеться про те, що в умовах серйозних кадрових втрат та пандемії COVID-19 усі члени національної команди постійно ходять у захисних масках, знімати які можна лише у власному номері та під час прийому їжі. Для зменшення ризику медичний офіцер збірної Максим Бецко наказав гравцям не знімати масок навіть під час набору їжі зі шведського столу.

Україна планує зіграти з Францією товариський матч в Парижі 7 жовтня, а 10 і 13 жовтня команда Шевченка зустрінеться зі збірними Німеччини та Іспанії у Лізі націй.