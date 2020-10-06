Зеленський подовжив заборону на стягнення майна за валютними кредитами

Валютні кредити. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/ua/n144758-zelenskyy-podovjyv-zaboronu-na-styagnennya-mayna-za-valutnymy-kredytamy.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 895-ІХ, яким передбачено подовження мораторію на стягнення майна громадян України у якості забезпечення кредитів в іноземній валюті, який Верховна Рада ухвалила 16 вересня.

Причинами такого рішення називають знецінення національної валюти, яке продовжується з 2008 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цим документом дія мораторію подовжується до 21 квітня 2021 року. Заборона встановлюється на примусове стягнення майна, якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об'єктом незавершеного будівництва.

Також мораторій розповсюджується на примусове стягнення іншого майна за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов’язання за кредитами, наданими їм в іноземній валюті. Мораторій також встановлює заборону кредитним установам відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.

Тепер закон сприятиме захисту майнових прав українців з огляду на погіршення їхнього фінансового становища через епідемію коронавірусу та карантин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мораторій на стягнення майна, наданого як забезпечення валютних кредитів, продовжили у Раді. В залі знайшлося 297 голосів за продовження мораторію.