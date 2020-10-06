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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi
У 14 регіонах заповнені понад половина ліжок у COVID-лікарнях — МОЗ опублікувало статистикуhttps://racurs.ua/ua/n144757-u-14-regionah-zapovneni-ponad-polovyna-lijok-u-covid-likarnyah-moz-opublikuvalo-statystyku.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Станом на 6 жовтня заповненість лікарень першої хвилі, що відведені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, за останні п’ять днів становить 57,7%.
Цей показник включає хворих з підтвердженими випадками COVID-19 та підозрами на коронавірус. Про це свідчать статистичні дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ).
У 14 регіонах та столиці України Києві показники заповненості ліжок у COVID-лікарнях першої хвилі перевищують 50%.
Найвищі показники заповненості ліжок у таких регіонах:
- Донецькій області — 94,4%;
- Луганській області — 90,5%;
- Одеській області — 77,6%;
- Вінницькій області — 74,5%;
- Києві — 72,4%.
Найменші показники заповнюваності ліжок спостерігаються у
- Херсонській області — 25,4%
- Івано-Франківській області — 34,7%
- Закарпатській області — 38,7%.
Нагадаємо, за минулу добу, 5 жовтня, коронавірус забрав життя майже сотні українців.
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