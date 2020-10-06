В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n144757-u-14-regionah-zapovneni-ponad-polovyna-lijok-u-covid-likarnyah-moz-opublikuvalo-statystyku.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Станом на 6 жовтня заповненість лікарень першої хвилі, що відведені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, за останні п’ять днів становить 57,7%.

Цей показник включає хворих з підтвердженими випадками COVID-19 та підозрами на коронавірус. Про це свідчать статистичні дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ).

У 14 регіонах та столиці України Києві показники заповненості ліжок у COVID-лікарнях першої хвилі перевищують 50%.

Найвищі показники заповненості ліжок у таких регіонах:

Донецькій області — 94,4%;

Луганській області — 90,5%;

Одеській області — 77,6%;

Вінницькій області — 74,5%;

Києві — 72,4%.

Найменші показники заповнюваності ліжок спостерігаються у

Херсонській області — 25,4%

Івано-Франківській області — 34,7%

Закарпатській області — 38,7%.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 жовтня, коронавірус забрав життя майже сотні українців.