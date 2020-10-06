В каких регионах самые заполненные COVID-больницы, рассказал Минздрав

В каких регионах самые заполненные COVID-больницы, рассказал Минздравhttps://racurs.ua/n144757-v-14-regionah-zapolneny-bolee-poloviny-koek-v-covid-bolnicah-minzdrav-opublikoval-statistiku.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. По состоянию на 6 октября заполненность больниц первой волны, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, за последние пять дней составляет 57,7%.
Этот показатель включает больных с подтвержденным случаям COVID-19 и подозрениями на коронавирус. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Министерством здравоохранения.
В 14 регионах и столице Украины Киеве показатели заполненности коек в COVID-больницах первой волны превышают 50%.
В целом по Украине загруженность коек составляет 57,7%. Этот показатель включает больных с подтвержденным случаям COVID-19 и подозрения на коронавирус.
Самые высокие показатели заполняемости коек в таких регионах:
- Донецкой области — 94,4%;
- Луганской области — 90,5%;
- Одесской области — 77,6%;
- Винницкой области — 74,5%;
- Киеве — 72,4%.
Наименьшие показатели заполняемости коек наблюдаются в:
- Херсонской области — 25,4%
- Ивано-Франковской области — 34,7%
- Закарпатской области — 38,7%.
Напомним, за прошедшие сутки, 5 октября, коронавирус унес жизни почти сотни украинцев.