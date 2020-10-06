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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

В каких регионах самые заполненные COVID-больницы, рассказал Минздрав

6 окт 2020, 14:29
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. По состоянию на 6 октября заполненность больниц первой волны, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, за последние пять дней составляет 57,7%.

Этот показатель включает больных с подтвержденным случаям COVID-19 и подозрениями на коронавирус. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

В 14 регионах и столице Украины Киеве показатели заполненности коек в COVID-больницах первой волны превышают 50%.

В целом по Украине загруженность коек составляет 57,7%. Этот показатель включает больных с подтвержденным случаям COVID-19 и подозрения на коронавирус.

Самые высокие показатели заполняемости коек в таких регионах:

  • Донецкой области — 94,4%;
  • Луганской области — 90,5%;
  • Одесской области — 77,6%;
  • Винницкой области — 74,5%;
  • Киеве — 72,4%.

Наименьшие показатели заполняемости коек наблюдаются в:


  • Херсонской области — 25,4%
  • Ивано-Франковской области — 34,7%
  • Закарпатской области — 38,7%.

Заполненность коек в COVID-больницах, инфографика: Минздрав

Напомним, за прошедшие сутки, 5 октября, коронавирус унес жизни почти сотни украинцев.

Источник: Ракурс


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