Как правильно противостоять российской агрессии, рассказал американский генерал

Как правильно противостоять российской агрессии. Фото: Еспресо

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Противостоять агрессии России будет намного проще, если Украина наладит хорошие контакты с другими странами в регионе.

Хорошие отношения с Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей и Турцией позволят обеспечить не только безопасность, но и будут способствовать развитию экономики. Об этом бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью «РБК-Украина».

Также сотрудничество с этими странами, по его мнению, позволит усилить контроль над тем, чтобы ни один российский корабль не шел из оккупированного Крыма в европейские порты. Таким образом, Россия не сможет использовать Крым в коммерческих целях.

Американский генерал также советует покончить с влиянием РФ в Одессе, ведь многие компании, которые ведут работы на портовых сооружениях, на самом деле российские.

Генерал Ходжес советует повышать устойчивость украинских институтов и инфраструктуры, наращивать силу везде.

Пока Россия продолжает блокировать или нарушать движение через Керченский пролив, как вы сохраните жизнеспособность Мариуполя и Бердянска? А если улучшить ж/д сообщение от тех мест до Одессы, превратить уязвимость в силу? — говорит он.

По мнению Бена Ходжеса, особое внимание Украина должна уделять флоту. Он советует вкладывать средства в морские беспилотные системы.

Эта технология сейчас очень хороша для выполнения множества различных задач ВМФ, не требующих людей. Они намного дешевле. И это вызвало бы реальную обеспокоенность у Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, если бы они знали, что у Украины есть несколько беспилотных систем, перемещающихся в Черном море, — заявил генерал.

Напомним, в июне Бен Ходжес предупредил Украину о том, что осенью Российская Федерация может начать военное наступление на материковую часть Украины.