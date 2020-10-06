Когда-то встретили бы в подъезде — Рожковой объяснили, что она легко отделалась выговором

https://racurs.ua/n144755-kogda-to-vstretili-by-v-podezde-rojkovoy-obyasnili-chto-ona-legko-otdelalas-vygovorom.html

Ракурс

В Нацбанке бурлит новый скандал. Топ-менеджеры НБУ обмениваются комментариями по поводу наказанию заместителей главы НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Обоим объявили выговор с воспитательной целью. Так утверждает член Совета Нацбанка Виталий Шапран. В Фейсбук он написал, что законодательство не запрещает Совету НБУ выразить доверие или недоверие членам правления, вопрос об увольнении Рожковой и Сологуба не рассматривался, а решение Совета НБУ имеет «чисто воспитательный (педагогический) характер».

В лихих 1990-х годах некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). Во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а потом они бы годами судились (вспомните историю Приходько). В наше время с ними ведут себя более толерантно и по-педагогически, надеясь на перемены, — написал Шапран.

Напомним, что в апреле 1998 года экс-глава Нацбанка Вадим Гетьман был застрелен в подъезде своего дома в Киеве.

«Ракурс» сообщал, что Рожкова прокомментировала объявление выговора и недоверия от Совета НБУ. Она назвала такое решение «тревожным сигналом для независимости Национального банка и здравого смысла».

Рожкова стала первым заместителем председателя Нацбанка в июне 2018 года, Сологуб работает заместителем руководителя регулятора с марта 2015 года.

2 октября Совет НБУ объявил им обоим выговор и выразил недоверие за нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка, нарушение требований Кодекса законов о труде.