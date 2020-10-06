Колись перестріли б у під'їзді — Рожковій пояснили, що вона легко відбулася доганою, фото — ФБ К.Рожкової

https://racurs.ua/ua/n144755-kolys-perestrily-b-u-pid-yizdi-rojkoviy-poyasnyly-scho-vona-legko-vidbulasya-doganou.html

Ракурс

В Нацбанку вирує новий скандал. Топ-менеджери НБУ обмінюються коментарями щодо покарання заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Дмитра Сологуба.

Обом оголосили догану з виховною метою. Так переконує член Ради Нацбанку Віталій Шапран. У Фейсбук він написав, що законодавство не забороняє Раді НБУ висловити довіру або недовіру членам правління, питання про звільнення Рожкової та Сологуба не розглядалося, а рішення Ради НБУ мають «суто виховний (педагогічний) характер».

У лихих 1990-их роках декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходька). У наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни, — написав Шапран.

Нагадаємо, що в квітні 1998 року ексголова Нацбанку Вадим Гетьман був застрелений в під’їзді свого будинку в Києві.

«Ракурс» повідомляв, що Рожкова прокоментувала оголошення догани та недовіри від Ради НБУ. Вона назвала таке рішення «тривожним сигналом для незалежності Національного банку і здорового глузду».

Рожкова стала першим заступником голови Нацбанку у червні 2018 року, Сологуб працює заступником керівника регулятора з березня 2015 року.

2 жовтня Рада НБУ оголосила їм обом догану і висловила недовіру за порушення розпорядчих актів НБУ, кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог Кодексу законів про працю.