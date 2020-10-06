Киянин вбив шестирічного сина та підпалив квартиру, щоб приховати злочин

5 жовтня у Подільському районі Києва сталася трагедія, фото: «Волинь-нова»

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У Києві місцевий житель вбив ножем свого шестирічного сина та підпалив квартиру, щоб приховати сліди злочину.

Трагедія сталася вчора, 5 жовтня, ввечері, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що того дня приблизно о 20.30 правоохоронці отримали повідомлення, що в житловому будинку на проспекті Правди у Подільському районі столиці закрився чоловік з малолітньою дитиною. Він, ігноруючи прохання колишньої дружини та працівників спецслужб відкрити двері, підпалив житло.

Рятувальники, зрізавши двері за допомогою спецтехніки, потрапили до квартири та загасили пожежу. Виявилося, що осередком займання був диван, на якому лежало тіло хлопчика з ознаками насильницької смерті.

Затриманий на місці події чоловік розповів, що, не бажаючи повертати шестирічного сина, ножем вбив його, після чого підпалив тіло, щоб приховати злочин, — зазначається в повідомленні прес-служби прокуратури.



Слідчі дії тривають. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, батько загиблої дитини був у неадекватному стані. Трагедії передувала його сварка з дружиною.