Екологічна катастрофа. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n144753-ekologichna-katastrofa-na-kamchatci-vbyla-95-jyvyh-organizmiv-scho-poslujylo-prychynou-foto.html

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Екологічна катастрофа на Камчатці, що у Російській Федерації, знищила 95% живих організмів на глибині 10−15 метрів. Зазначається, що збереглися окремі великі риби, креветки і краби, але у дуже невеликій кількості.

У придонних шарах була виявлена ​​коричнева піна та дуже скупий підводний світ тварин. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Повідомляється, що колір води відрізняється від нормального, а на дні можна помітити відкладення жовто-коричневого і зеленого кольору. Фахівці також виявили масові останки організмів.



Однією з можливих версій називають цвітіння водоростей, проте нинішній випадок відрізняється масовою загибеллю придонних тварин, в той час, як поверхня океану знаходиться у задовільному стані. Один з фотографів також заявив, що при зануренні отримав опік слизової.

У всіх місцях, де було виявлено масове вимирання, вже взяли проби води. Передбачається, що справжньою причиною загибелі тварин могли стати викиди отрутохімікатів з Козельського полігону. Саму речовину поки не виявили.

Влада вже доручила організувати перевірку двох господарчих суб'єктів, які потенційно могли надати такий вплив — Камчатський водоканал і «Камчатскенерго».

Зазначається, що на законсервованому у 2010 році могильнику зберігається понад 100 тонн отрутохімікатів та пестицидів, у тому числі близько 20 тонн сполук миш’яку, які були заховані з 1979 по 1982 роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екологічна катастрофа у Камчатському краї Російської Федерації набирає обертів. Фахівці виявили перевищення нафтопродуктів і фенолів на ділянках Авачинскої затоки після відбору проб води в бухтах Великої та Малої табірних і в бухті Бабина.

У прибережних морських водах в районі Халактирського пляжу гранично допустима норма фенолів перевищена у 2,5 раза, а нафтопродуктів — в 3,6 раза.