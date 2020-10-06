Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Экологическая катастрофа. Фото: Интерфакс

Экологическая катастрофа на Камчатке убила 95% живых организмов — что стало причиной (ФОТО)

6 окт 2020, 13:34
999

Экологическая катастрофа на Камчатке, которая находится в Российской Федерации, уничтожила 95% живых организмов на глубине 10−15 метров. Отмечается, что сохранились отдельные большие рыбы, креветки и крабы, но в очень маленьком количестве.

В придонных слоях была обнаружена коричневая пена и очень скудный подводный мир животных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что цвет воды отличается от нормального, а на дне можно заметить отложения желто-коричневого и зеленого цвета. Специалисты также обнаружили массовые останки организмов.

Погибшие животные. Фото: Интерфакс

Одной из возможных версий называют цветение водорослей, однако нынешний случай отличается массовой гибелью придонных животных, в то время как поверхность океана находится в удовлетворительном состоянии. Один из фотографов также заявил, что при погружении получил ожог слизистой.

Погибшие животные. Фото: Интерфакс

Во всех местах, где было обнаружено массовое вымирание, уже взяли пробы воды. Предполагается, что истинной причиной гибели животных могли стать выбросы ядохимикатов с Козельского полигона. Самого вещества пока не обнаружили.

Погибшие животные. Фото: Интерфакс

Власти уже поручили организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие — Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго».

Погибшие животные. Фото: Интерфакс

Отмечается, что на законсервированном в 2010 году могильнике хранится более 100 тонн ядохимикатов и пестицидов, в том числе около 20 тонн соединений мышьяка, которые были захоронены с 1979 по 1982 годы.


Напомним, ранее мы сообщали, что экологическая катастрофа в Камчатском крае Российской Федерации набирает обороты. Специалисты обнаружили превышение нефтепродуктов и фенолов на участках Авачинского залива после отбора проб воды в бухтах Большой и Малой лагерных и в бухте Бабина.

В прибрежных морских водах в районе Халактирського пляжа предельно допустимая норма фенолов превышена в 2,5 раза, а нефтепродуктов — в 3,6 раза.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров