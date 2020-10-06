Экологическая катастрофа. Фото: Интерфакс

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Экологическая катастрофа на Камчатке, которая находится в Российской Федерации, уничтожила 95% живых организмов на глубине 10−15 метров. Отмечается, что сохранились отдельные большие рыбы, креветки и крабы, но в очень маленьком количестве.

В придонных слоях была обнаружена коричневая пена и очень скудный подводный мир животных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что цвет воды отличается от нормального, а на дне можно заметить отложения желто-коричневого и зеленого цвета. Специалисты также обнаружили массовые останки организмов.





Одной из возможных версий называют цветение водорослей, однако нынешний случай отличается массовой гибелью придонных животных, в то время как поверхность океана находится в удовлетворительном состоянии. Один из фотографов также заявил, что при погружении получил ожог слизистой.





Во всех местах, где было обнаружено массовое вымирание, уже взяли пробы воды. Предполагается, что истинной причиной гибели животных могли стать выбросы ядохимикатов с Козельского полигона. Самого вещества пока не обнаружили.





Власти уже поручили организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие — Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго».





Отмечается, что на законсервированном в 2010 году могильнике хранится более 100 тонн ядохимикатов и пестицидов, в том числе около 20 тонн соединений мышьяка, которые были захоронены с 1979 по 1982 годы.

Напомним, ранее мы сообщали, что экологическая катастрофа в Камчатском крае Российской Федерации набирает обороты. Специалисты обнаружили превышение нефтепродуктов и фенолов на участках Авачинского залива после отбора проб воды в бухтах Большой и Малой лагерных и в бухте Бабина.

В прибрежных морских водах в районе Халактирського пляжа предельно допустимая норма фенолов превышена в 2,5 раза, а нефтепродуктов — в 3,6 раза.