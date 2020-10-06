Нобелевку по физике присудили за изучение черных дыр, фото — Твиттер Нобелевской премии

https://racurs.ua/n144752-nobelevku-po-fizike-prisudili-za-izuchenie-chernyh-dyr.html

Ракурс

Нобелевскую премию по физике в 2020 году получат трое лауреатов.

Королевская шведская Академия наук решила присудить награду 89-летнему американцу Роджеру Пенроузу (половина премии), а также 68-летнему немцу Рейнхарду Генцель и 55-летней американке Андреа Гез (они разделят другую часть нобелевки).

Как говорится в сообщении Нобелевского комитета, Пенроуз изобрел математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Он показал, как образуются черные дыры — «монстры во времени и пространстве», которые захватывают все, что в них попадает, — отмечается в сообщении.

Генцель и Гез получат премию за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики.

В комитете добавили, что Роджер Пенроуз показал — именно общая теория относительности ведет к образованию черных дыр. А Рейнхард Генцель и Андреа Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно большой объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики.

Нобелевская премия в области физики в прошлом году также досталась трем исследователям — Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору.

Пиблз был удостоен этой награды за проведение теоретических исследований в области космологии, а Келоз и Майор — за открытие экзопланеты, расположенной на орбите солнцеподобной звезды.

Напомним, вчера в Швеции началась «нобелевская неделя». Первой вручили Нобелевскую премию по медицине. Премию присудили ученым, исследовавшим гепатит С. Открытия трех лауреатов обнаружили причину случаев хронического гепатита и позволили изобрести новые лекарства.