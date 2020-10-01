«Паутина» черной дыры в представлении художника, фото: ESO

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Ракурс

Астрономы обнаружили шесть галактик, попавших в «паутину» газа вокруг сверхмассивной черной дыры, когда Вселенной было всего 0,9 млрд лет. Масса этой черной дыры составляет примерно 1 млрд масс Солнца.

Эта «паутина» охватывает территорию в 300 раз больше, чем занимает наша галактика Млечный путь. Об этом сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

«Космические нити» похожи на нити паутины, — отмечают ученые. — Галактики размещаются и растут там, где нити пересекаются, а потоки газа — доступные для питания как галактик, так и центральной сверхмассивной черной дыры — могут протекать вдоль нитей.

Отмечается, что это первый случай, когда такая тесная группировка наблюдается так быстро после Большого взрыва — момента, с которого ведет свой отсчет наша Вселенная.

По словам ученых, эта находка помогает нам лучше понять, как сверхмассивные черные дыры, одна из которых существует в центре нашего Млечного Пути, образовались и выросли до своих огромных размеров так быстро.

Открытие подтвердило теорию о том, что черные дыры могут быстро расти в больших, похожих на паутину структурах, которые содержат много газа для их подпитки.

Астрономы считают, что такие структуры формируют под влиянием гигантских ореолов загадочной темной материи. Считается, что эти крупные области невидимого вещества привлекали огромное количество газа в ранней Вселенной. Газ и невидимое темное вещество вместе образуют похожие на паутину структуры, где могут развиваться галактики и черные дыры.

Напомним, ученые недавно обнаружили галактику с уникальными характеристиками.