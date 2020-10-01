«Павутина» чорної діри в уявленні художника, фото: ESO

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Астрономи виявили шість галактик, що потрапили до «павутини» газу довкола надмасивної чорної діри, коли Всесвіту було лише 0,9 млрд років. Маса цієї чорної діри становить приблизно 1 млрд мас Сонця.

Ця «павутина» охоплює територію у 300 разів більшу, ніж займає наша галактика Чумацький шлях. Про це повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

«Космічні нитки» схожі на нитки павутини, — зазначають учені. — Галактики розміщуються і ростуть там, де нитки перетинаються, а потоки газу — доступні для живлення як галактик, так і центральної надмасивної чорної діри — можуть протікати вздовж ниток.

Зазначається, що це перший випадок, коли таке тісне угрупування спостерігається так швидко після Великого вибуху — моменту, з якого веде свій відлік наш Всесвіт.

За словами учених, ця знахідка допомагає нам краще зрозуміти, як надмасивні чорні діри, одна з яких існує в центрі нашого Чумацького Шляху, утворились і зросли до своїх величезних розмірів так швидко.

Відкриття підтвердило теорію про те, що чорні діри можуть швидко рости у великих, схожих на павутину структурах, котрі містять багато газу для їх підживлення.

Астрономи вважають, що такі структури формують під впливом гігантських ореолів загадкової темної матерії. Вважається, що ці великі області невидимої речовини притягували величезну кількість газу в ранньому Всесвіті. Газ і невидима темна речовина разом утворюють схожі на павутину структури, де можуть розвиватися галактики і чорні діри.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили галактику з унікальними рисами.