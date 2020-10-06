Нобелівку з фізики присудили за вивчення чорних дір, фото — Твіттер Нобелівської премії

https://racurs.ua/ua/n144752-nobelivku-z-fizyky-prysudyly-za-vyvchennya-chornyh-dir.html

Ракурс

Нобелівську премію з фізики у 2020 році отримають троє лауреатів.

Королівська шведська Академія наук вирішила присудити нагороду 89-річному британцю Роджеру Пенроузу (половина премії) і 68-річному німцю Рейнхарду Генцелю та 55-річній американці Андреа Гез (вони розділять іншу частину нобелівки).

Як йдеться у повідомленні Нобелівського комітету, Пенроуз винайшов математичні методи для дослідження загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.

Він показав, як утворюються чорні діри — «монстри у часі та просторі», які захоплюють все, що в них потрапляє, — зазначається у повідомленні.

Генцель та Гез отримають премію за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

В комітеті додали, що Роджер Пенроуз показав, що саме загальна теорія відносності веде до утворення чорних дір. А Рейнхард Генцель та Андреа Гез виявили, що невидимий і надзвичайно важкий об'єкт керує орбітами зірок у центрі нашої галактики.

Нобелівська премія в галузі фізики торік також дісталася трьом дослідникам — Джеймсу Піблзу, Дідьє Келозу та Мішелю Майору.

Піблз був удостоєний цієї нагороди за проведення теоретичних досліджень у сфері космології, а Келоз і Майор — за відкриття екзопланети, розташованої на орбіті сонцеподібної зірки.

Нагадаємо, вчора в Швеції розпочався «нобелівський тиждень». Першим вручили Нобеля з медицини. Премію присудили вченим, які досліджували гепатит С. Відкриття трьох лауреатів виявили причину випадків хронічного гепатиту та дозволили винайти нові ліки.