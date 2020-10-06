Киевлянин убил шестилетнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление

5 октября в Подольском районе Киева произошла трагедия, фото: «Волинь-нова»

https://racurs.ua/n144754-kievlyanin-ubil-shestiletnego-syna-i-podjeg-kvartiru-chtoby-skryt-prestuplenie.html

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В Киеве местный житель убил ножом своего шестилетнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Трагедия произошла вчера, 5 октября, вечером, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в тот день примерно в 20.30 правоохранители получили сообщение, что в жилом доме на проспекте Правды в Подольском районе столицы закрылся мужчина с малолетним ребенком. Он, игнорируя просьбу бывшей жены и работников спецслужб открыть дверь, поджег жилище.

Спасатели, срезав двери с помощью спецтехники, попали в квартиру и потушили пожар. Оказалось, что очагом возгорания был диван, на котором лежало тело мальчика с признаками насильственной смерти.

Задержанный на месте происшествия мужчина рассказал, что, не желая возвращать шестилетнего сына, ножом убил его, после чего поджег тело, чтобы скрыть преступление, — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.



Следственные действия продолжаются. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, по информации СМИ, отец погибшего ребенка был в неадекватном состоянии. Трагедии предшествовала его ссора с женой.