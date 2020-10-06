Як правильно протистояти російській агресії, розповів американський генерал

Як правильно протистояти російській агресії. Фото: Еспресо

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Протистояти агресії Росії Україна зможе у тому випадку, якщо налагодить відносини з сусідніми країнами.

Гарні відносини з Румунією, Грузією, Молдовою, Польщею та Туреччиною дозволять забезпечити не лише безпеку, але і сприятимуть розвитку економіки. Про це колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Також співробітництво з країнами-сусідами, на його думку, дозволить посилити контроль за тим, щоб жоден російський корабель не йшов із окупованого Криму до європейських портів. Отже, Росія не зможе використовувати Крим у комерційних цілях.

Американський генерал також радить покінчити з впливом РФ в Одесі, адже багато компанії, які ведуть роботи на портових спорудах, насправді російські.

Генерал Ходжес вважає, що треба підвищувати стійкість українських інститутів та інфраструктури, нарощувати силу скрізь.

Поки Росія продовжує блокувати або порушувати рух через Керченську протоку, як ви збережете життєздатність Маріуполя і Бердянська? А якщо покращити залізничне сполучення від тих місць до Одеси, перетворити уразливість на силу? — говорить він.

На переконання генерала, особливу увагу Україна має приділяти флоту. Він радить вкладати кошти в морські безпілотні системи.

Ця технологія зараз дуже хороша для виконання безлічі різних завдань ВМФ, які не потребують людей. Вони набагато дешевші. І це викликало би реальну стурбованість у Чорноморського флоту, що базується в Севастополі, якби вони знали, що Україна має кілька безпілотних систем, що переміщуються в Чорному морі, — заявив генерал.

Нагадаємо, у червні Бен Ходжес попередив Україну про те, що восени Російська Федерація може розпочати військовий наступ на материкову частину України.